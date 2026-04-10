In de Speelmanskapel in het centrum van Brugge pakt Johan Clarysse niet uit met recent werk maar met schilderijen uit de jaren 90. Johan Clarysse, kunstenaar: “In eerste instantie waren het de werken die mijn doorbraak betekenden als professioneel schilder. Dat heeft me dan ook een boost gegeven om verder te gaan. Ik zie die werken nog altijd als een stuk van mezelf. Een stuk van mijn schilderkunstige identiteit. Ook mijn zoektocht, mijn odyssee zou je kunnen zeggen van dat prachtige medium dat schilderkunst is.”

Schakel

De werken zijn ook belangrijk omdat ze de schakel zijn tussen zijn vroege abstracte werken in primaire kleuren en zijn later werk, dat meer figuratief is. Er duiken voor het eerst allerlei symbolen op zoals stenen, boten, een zeppelin, maar ook de contouren van een huis, ramen. “Een werk vind ik pas interessant als het een interne spanning heeft. Zo beoordeel ik trouwens ook ander schilderwerk. Dat vertaalt zich in deze reeks heel sterk door het contrast tussen de organisch geschilderde steenmassa, die iets massiefs heeft, tegenover het stoeltje dat grafisch lineair is vorm gegeven en iets heel kwetsbaars en fragiel heeft.”

Johan Clarysse is eigenlijk van Deerlijk maar hij woont al lang in Brugge. Hij schrijft ook gedichten. Soms met een link naar de schilderkunst. Op 10 mei leest hij voor uit zijn nieuwe bundel Randschade. Dat is meteen ook de finissage van de expo in de Speelmanskapel in Brugge. Die is open op vrijdag, zaterdag en zondag.

