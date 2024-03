Gregory en Kimberly zaten heel lang diep in de problemen. Dakloos en in kluwen met justitie terwijl zowat alle welzijnspoorten dicht bleven. Back on Track haalde hen eerst uit de dakloosheid. Vandaag is minister Hilde Crevits bij hen, in hun eigen woonst, op bezoek. Gregory en Kimberly: "We zijn in de gevangenis terechtgekomen twee jaar geleden. We hebben daar Back on Track leren kennen. Die hebben ons heel goed geholpen met het vinden van een woonst en stabiliteit. En we hebben nu ook al een kindje. We stellen het nu goed."