Baby’s en peuters ontdekken onderwaterwereld tijdens ‘Voelgewoel’ in De Grote Post in Oostende
De Grote Post in Oostende organiseert deze hele week 'Voelgewoel', een jaarlijks evenement voor de allerkleinsten. Het thema van dit jaar: de onderwaterwereld. Kunstenaar Maarten Jolie ontwierp het zintuigelijke parcours, waarbij baby's en peuters deze wereld kunnen ontdekken door te spelen en te voelen.
"Toen we de opdracht hebben gegeven aan Maarten Jolie was hij juist bezig aan een wereldreis en was hij nog volledig in de wereld van het snorkelen", klonk het bij woordvoerder van De Grote Post, Thomas De Vos. "Dus dat is één van de inspiraties geweest om dit hier te realiseren. Natuurlijk, we zitten hier niet voor niets in Oostende, dus de link was mooi om te maken."
Enthousiast
De allerjongsten zijn volgens De Vos een vergeten doelgroep. Daarom is een initiatief als deze belangrijk voor hen. De ouders en kinderen zijn er alvast blij mee. "Wij hebben onze kindjes hier vrijgelaten en die zijn nu op ontdekking", vertelt bezoeker Philippe Bogaerts. "Die ploeteren hier een beetje rond en spelen met wat er hier te bezien valt. Ik vind dat tof, omdat het voor de allerkleinsten moeilijk is om leuke uitjes te vinden. Dus het is een leuk initiatief."
Ook bezoekster Renee Moernaut is enthousiast. "We komen al drie jaar op rij, dus van toen dat ze net nog geen één jaar was en nu wordt ze ondertussen al bijna drie jaar. Ze geniet daar elke keer enorm van om samen te ontdekken. Ik vind dat ook gewoon leuk. Elke keer zie je hoe ze anders reageert, omdat ze elk jaar weer een beetje ouder is."
Maatschappelijk luik
Maar er is ook een maatschappelijk luik: leerlingen van OKAN (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) hebben geholpen met de vormgeving van het project. "In die zin zijn het eigenlijk de jongeren van OKAN Oostende. De kinderen en leerlingen van OKAN Gent hebben geïnspireerd, meer bepaald ook met de vissen. Dus zij hebben eigenlijk samen de vissen gemaakt die je hier ook doorheen 'voelgewoel' ziet."