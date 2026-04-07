"Toen we de opdracht hebben gegeven aan Maarten Jolie was hij juist bezig aan een wereldreis en was hij nog volledig in de wereld van het snorkelen", klonk het bij woordvoerder van De Grote Post, Thomas De Vos. "Dus dat is één van de inspiraties geweest om dit hier te realiseren. Natuurlijk, we zitten hier niet voor niets in Oostende, dus de link was mooi om te maken."

Enthousiast

De allerjongsten zijn volgens De Vos een vergeten doelgroep. Daarom is een initiatief als deze belangrijk voor hen. De ouders en kinderen zijn er alvast blij mee. "Wij hebben onze kindjes hier vrijgelaten en die zijn nu op ontdekking", vertelt bezoeker Philippe Bogaerts. "Die ploeteren hier een beetje rond en spelen met wat er hier te bezien valt. Ik vind dat tof, omdat het voor de allerkleinsten moeilijk is om leuke uitjes te vinden. Dus het is een leuk initiatief."