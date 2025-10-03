Baby Léonore proeft voor het eerst het familierecept tijdens ‘chocoladedoop’
Bij chocoladefabrikant Libeert in Komen is de vijfde generatie van de familie in stijl verwelkomd. Baby Léonore proefde tijdens haar chocoladedoop voor het eerst van het iconische familierecept, een traditie die al bijna een eeuw bestaat.
De liefde voor chocolade wordt bij de West-Vlaamse familie Libeert van generatie op generatie doorgegeven. Dat bleek opnieuw tijdens de chocoladedoop van baby Léonore, dochter van co-CEO Lily Libeert en Nicolas Ampe.
Zoals de traditie het voorschrijft, doopte grootvader Ignace Libeert zijn vinger in warme melkchocolade en liet zijn kleindochter proeven. Het verdict? “Een brede glimlach, smakgeluiden en een duidelijk verzoek om méér. Geboren met een liefde voor chocolade”, zegt mama Lily Libeert lachend.
© Joke Couvreur
"Bijzonder moment"
De chocoladedoop gaat terug tot 1928, toen de dochter van stamvader Joseph Dequeker voor het eerst haar lippen zette aan de zoete lekkernij. Sindsdien zijn al 24 nakomelingen op deze manier ingewijd in het familierecept. Léonore is het jongste lid van de vijfde generatie.
“Het is altijd een bijzonder moment wanneer de nieuwe generatie kennismaakt met onze traditie”, zegt grootvader Ignace Libeert. Tijdens de ceremonie werd Léonores naam in sierlijke letters op een wit porseleinen bord geschreven met melkchocolade, precies zoals de voorouders het deden.
Het familiebedrijf startte in 1923 in Izegem onder de naam Italo Suisse, later bekend als “Het Chocoladefabriekske”. In de jaren 30 verhuisde de productie naar Roeselare en werd het assortiment uitgebreid met holle chocoladefiguren. Vorig jaar produceerde Libeert meer dan 8 miljoen van deze figuren, allemaal ambachtelijk gemaakt in België. Sinds 2015 draagt het bedrijf de naam Libeert, als symbool van een familiebedrijf pur sang.