17°C
Aanmelden
Nieuws

Baby Léono­re proeft voor het eerst het fami­lie­re­cept tij­dens cho­co­la­de­doop’

Chocolade doop Leonore

Bij chocoladefabrikant Libeert in Komen is de vijfde generatie van de familie in stijl verwelkomd. Baby Léonore proefde tijdens haar chocoladedoop voor het eerst van het iconische familierecept, een traditie die al bijna een eeuw bestaat.

De liefde voor chocolade wordt bij de West-Vlaamse familie Libeert van generatie op generatie doorgegeven. Dat bleek opnieuw tijdens de chocoladedoop van baby Léonore, dochter van co-CEO Lily Libeert en Nicolas Ampe.

Zoals de traditie het voorschrijft, doopte grootvader Ignace Libeert zijn vinger in warme melkchocolade en liet zijn kleindochter proeven. Het verdict? “Een brede glimlach, smakgeluiden en een duidelijk verzoek om méér. Geboren met een liefde voor chocolade”, zegt mama Lily Libeert lachend.

C Joke Couvreur chocoladedoop Libeert 100 1

© Joke Couvreur

"Bijzonder moment"

De chocoladedoop gaat terug tot 1928, toen de dochter van stamvader Joseph Dequeker voor het eerst haar lippen zette aan de zoete lekkernij. Sindsdien zijn al 24 nakomelingen op deze manier ingewijd in het familierecept. Léonore is het jongste lid van de vijfde generatie.

“Het is altijd een bijzonder moment wanneer de nieuwe generatie kennismaakt met onze traditie.”

Ignace Libeert, grootvader van Léonore

“Het is altijd een bijzonder moment wanneer de nieuwe generatie kennismaakt met onze traditie”, zegt grootvader Ignace Libeert. Tijdens de ceremonie werd Léonores naam in sierlijke letters op een wit porseleinen bord geschreven met melkchocolade, precies zoals de voorouders het deden.

Het familiebedrijf startte in 1923 in Izegem onder de naam Italo Suisse, later bekend als “Het Chocoladefabriekske”. In de jaren 30 verhuisde de productie naar Roeselare en werd het assortiment uitgebreid met holle chocoladefiguren. Vorig jaar produceerde Libeert meer dan 8 miljoen van deze figuren, allemaal ambachtelijk gemaakt in België. Sinds 2015 draagt het bedrijf de naam Libeert, als symbool van een familiebedrijf pur sang.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Koets 01
Nieuws
Update

VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond
Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Torenkruis Lo

Sint-Pieterskerk in Lo krijgt haar torenkruis terug
huisdierenlokaal ziekenhuis tielt

Sint-Andriesziekenhuis opent huisdierenlokaal voor terminale patiënten
Budatip 1

Kortrijk vernieuwt tip van Buda-eiland met park en fietsdoorsteek
Elizio Masson sommelier 2

Elizio Masson van Hof van Cleve verkozen tot beste sommelier van België
Broelkaai 6

BK6 krijgt grondige gevelrestauratie en wordt nieuw toeristisch onthaalpunt
Storm strekdam

Oostende neemt maatregelen tegen storm: Strekdammen en sportpark dicht
Aanmelden