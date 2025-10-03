De liefde voor chocolade wordt bij de West-Vlaamse familie Libeert van generatie op generatie doorgegeven. Dat bleek opnieuw tijdens de chocoladedoop van baby Léonore, dochter van co-CEO Lily Libeert en Nicolas Ampe.

Zoals de traditie het voorschrijft, doopte grootvader Ignace Libeert zijn vinger in warme melkchocolade en liet zijn kleindochter proeven. Het verdict? “Een brede glimlach, smakgeluiden en een duidelijk verzoek om méér. Geboren met een liefde voor chocolade”, zegt mama Lily Libeert lachend.