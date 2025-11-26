Avelgem plant 22 miljoen aan investeringen: veilige mobiliteit, moderne infrastructuur en extra groen
Avelgem plant de komende zes jaar voor 22 miljoen euro aan investeringen. Het gemeentebestuur geeft in zijn nieuwe meerjarenplan prioriteit aan veilige mobiliteit, moderne infrastructuur en extra groen. Dat moet de gemeente aantrekkelijker en toekomstgericht maken.
Het nieuwe meerjarenplan is opgebouwd rond tien strategische thema’s, met focus op veiligheid, leefbaarheid, mobiliteit en dienstverlening. “We hebben een ambitieuze, maar realistische koers uitgezet. De plannen zijn financieel onderbouwd en houden rekening met de uitdagingen van morgen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.
Dit zijn de belangrijkste investeringen:
Nieuwe loods voor technische dienst
Avelgem trekt 1,5 miljoen euro uit voor een nieuwe, moderne loods. Die moet “de efficiëntie en responstijd van de technische dienst aanzienlijk verbeteren.”
‘Bibliotheek van de Toekomst’
Het voormalig gemeentehuis krijgt een nieuwe bestemming als vernieuwde bibliotheek. Met een investering van bijna 1 miljoen euro wordt de bib gemoderniseerd, met onder meer onbemande openingsuren.
Eén hectare nieuw bos
De gemeente plant één hectare extra bos aan voor 150.000 euro. Dat moet natuurgebieden met elkaar verbinden en bijdragen aan CO₂-compensatie.
Slimme camera’s
Avelgem investeert 240.000 euro in slimme camera’s op strategische locaties zoals de stationsomgeving, het omnisportveld en drukke verkeerscorridors. De gemeente wil zo verkeersveiligheid verbeteren en overlast aanpakken.
Veilig feesten
Er komt een nieuw fuifbeleid en een alcohol- en drugsplan op maat van Avelgem. Zo wordt er 100.000 euro voorzien voor preventie en ondersteuning van veilige evenementen voor jongeren.
Eén ontmoetingscentrum voor Waarmaarde en Kerkhove
Het ontmoetingscentrum in Waarmaarde wordt versterkt en wordt voortaan dé gemeenschappelijke plek voor beide dorpen. Het OC van Kerkhove wordt verkocht. Kostprijs: bijna 600.000 euro.
Sport- en jeugdinfrastructuur
Meer dan 1 miljoen euro gaat naar de renovatie van sportinfrastructuur, waaronder een nieuwe sportvloer, vernieuwde verlichting en betere voetbalvelden. Daarnaast wordt 300.000 euro geïnvesteerd in het opwaarderen van jeugdlokalen.
Belastingen blijven gelijk
De aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd. Kleinere belastingen worden na zes jaar wel geïndexeerd.