De Poolse arbeider werd zaterdag rond 16.20 uur levenloos aangetroffen aan een woning in Marke. Op de werf waren op dat moment ook twee Roemeense arbeiders aan het werk. Zij verwittigden de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Omdat de omstandigheden van het overlijden aanvankelijk onduidelijk waren, werd een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag tegen onbekende. De twee aanwezige arbeiders werden opgepakt en verhoord, maar mochten later opnieuw beschikken.