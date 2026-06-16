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Kortrijk

Autop­sie sluit kwaad opzet uit bij over­lij­den van arbei­der op werf in Marke

Rode dreef

De autopsie op het lichaam van de Poolse man die vorige zaterdag overleed op een werf in Marke bij Kortrijk, heeft geen aanwijzingen van kwaad opzet aan het licht gebracht. De man werd zaterdagmiddag met een hoofdwonde aangetroffen nabij een woning waar verbouwingswerken bezig waren.

De Poolse arbeider werd zaterdag rond 16.20 uur levenloos aangetroffen aan een woning in Marke. Op de werf waren op dat moment ook twee Roemeense arbeiders aan het werk. Zij verwittigden de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Omdat de omstandigheden van het overlijden aanvankelijk onduidelijk waren, werd een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag tegen onbekende. De twee aanwezige arbeiders werden opgepakt en verhoord, maar mochten later opnieuw beschikken.

Rode dreef
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Poolse man dood aangetroffen in Marke: twee mannen opgepakt en weer vrijgelaten

Tragisch ongeval

Volgens de verklaringen van de twee arbeiders was de Poolse man een container aan het vullen toen hij ten val kwam. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter voerden ter plaatse de eerste vaststellingen uit.

De autopsie heeft intussen uitgewezen dat er geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Daarmee lijkt een misdrijf uitgesloten en wijst alles erop dat het om een tragisch ongeval gaat.

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