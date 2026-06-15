25°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Pool­se man dood aan­ge­trof­fen op straat in Marke

Politie

Illustratiebeeld

In Marke (Kortrijk) werd zaterdagnamiddag een Poolse man dood aangetroffen op straat door een voorbijganger. Aangezien de omstandigheden van het overlijden als verdacht werden beschouwd, opende het gerecht een onderzoek.

Zaterdag rond 16.30 uur werd op de Rode Dreef in Marke (Kortrijk) het lichaam van een man aangetroffen door een voorbijganger. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse en de straat werd een tijdje afgesloten voor alle verkeer.

Aangezien de omstandigheden van het overlijden als verdacht werden beschouwd, opende het gerecht een onderzoek. Een wetsgeneesheer en het gerechtelijk labo werden aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. 

De redactie

Meest gelezen

Windschade1
Nieuws
Update

Onweer boven West-Vlaanderen: vooral schade in regio Zwevegem-Anzegem door windhoos
nacht van vlaanderen
Nieuws

Onweer op komst: Nacht van Vlaanderen in Torhout afgelast
Kanaal frankrijk
Nieuws

Frankrijk start bouw gigantisch Seine-Scheldekanaal: daarom is bij ons de Leie verbreed

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2022-08-19 00:00:00 - Zwemmen Klein Strand opnieuw verboden

Verkoeling gezocht? Hier kan je dit weekend buiten zwemmen in West-Vlaanderen
Bunker1

Bunkers aan de kust afgesloten om illegale oversteek naar VK tegen te gaan
Herstellingen oorlogsgraven

Na vandalisme op militaire begraafplaats in Houthulst: herstellingswerken gestart
Station avelgem

99.000 euro Vlaamse steun voor restauratie oud station van Avelgem
Afvalbeleid Oostende 1

Nieuw afvalbeleid: Oostende voert GFT-bak in en verhoogt strijd tegen sluikstorten
Jaagpad1

Kortrijk lanceert campagne voor meer hoffelijkheid op het jaagpad
Aanmelden