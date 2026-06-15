Zaterdag rond 16.30 uur werd op de Rode Dreef in Marke (Kortrijk) het lichaam van een man aangetroffen door een voorbijganger. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse en de straat werd een tijdje afgesloten voor alle verkeer.

Aangezien de omstandigheden van het overlijden als verdacht werden beschouwd, opende het gerecht een onderzoek. Een wetsgeneesheer en het gerechtelijk labo werden aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen.