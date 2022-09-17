6°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Auto Clas­sics Brug­ge trekt lief­heb­bers van his­to­ri­sche wagens

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Dit weekend staat Brugge in het teken van klassieke en historische auto’s tijdens Auto Classics in het BMCC. Het evenement is omgetoverd tot een showroom vol bijzondere modellen, waaronder iconische Jaguars en exclusieve Lamborghini’s, veelal afkomstig uit privécollecties.

Bezoekers kunnen genieten van auto’s die soms meer dan 65 jaar oud zijn. Autofanaat Robert Van Parijs benadrukt dat de klassieke lijnen en verhoudingen van vroeger vandaag nog steeds tot de verbeelding spreken. Een van de blikvangers is een Lamborghini van een Belgische verzamelaar, met een geschatte waarde van 3,5 miljoen euro.

autoclassics 3

Saab Club Belgium centraal

Deze editie staat ook in het teken van Saab Club Belgium uit Lichtervelde, een club van 350 enthousiaste Saab-liefhebbers. Voorzitter Luc Duyck benadrukt dat Saab-rijders anders zijn. "Als je een Saab kocht in de tijd was je anders dan andere mensen met een andere visie. Niet zoals koeien in de wei naar dezelfde kant. Een Saab-liefhebber is anders dan de normale mens."

Beurs met groeiende markt

Auto Classics is niet alleen een tentoonstelling maar ook een beurs. De organisatie merkt een nieuwe dynamiek op: jonge kopers investeren steeds vaker in klassieke en historische automodellen, wat de markt een frisse impuls geeft.

autoclassic
autoclassics2
Jenna Lebrun
Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Auto's

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek
Lichtb
Nieuws
Update

Uitzonderlijk noorderlicht kleurt West-Vlaamse hemel groen en paars: ook vanavond weer?

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Matchboxverzamelaars

Guy Swinnen bezoekt topverzamelaars van zeldzame Matchbox autootjes
Whats App Image 2024 03 10 at 10 48 38

Toertocht voor exclusieve sportwagens en superauto's in West-Vlaanderen
Autoclassicsbrugge

Zeldzame oldtimers stralen op Auto Classics in Brugge
2022-09-17 00:00:00 - Nostalgie: opnieuw rallywagens op het Mandescircuit in Ingelmunster

Nostalgie: opnieuw rallywagens op het Mandescircuit in Ingelmunster
Aanmelden