Deze editie staat ook in het teken van Saab Club Belgium uit Lichtervelde, een club van 350 enthousiaste Saab-liefhebbers. Voorzitter Luc Duyck benadrukt dat Saab-rijders anders zijn. "Als je een Saab kocht in de tijd was je anders dan andere mensen met een andere visie. Niet zoals koeien in de wei naar dezelfde kant. Een Saab-liefhebber is anders dan de normale mens."

