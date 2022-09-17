Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Dit weekend staat Brugge in het teken van klassieke en historische auto’s tijdens Auto Classics in het BMCC. Het evenement is omgetoverd tot een showroom vol bijzondere modellen, waaronder iconische Jaguars en exclusieve Lamborghini’s, veelal afkomstig uit privécollecties.
Bezoekers kunnen genieten van auto’s die soms meer dan 65 jaar oud zijn. Autofanaat Robert Van Parijs benadrukt dat de klassieke lijnen en verhoudingen van vroeger vandaag nog steeds tot de verbeelding spreken. Een van de blikvangers is een Lamborghini van een Belgische verzamelaar, met een geschatte waarde van 3,5 miljoen euro.
Saab Club Belgium centraal
Deze editie staat ook in het teken van Saab Club Belgium uit Lichtervelde, een club van 350 enthousiaste Saab-liefhebbers. Voorzitter Luc Duyck benadrukt dat Saab-rijders anders zijn. "Als je een Saab kocht in de tijd was je anders dan andere mensen met een andere visie. Niet zoals koeien in de wei naar dezelfde kant. Een Saab-liefhebber is anders dan de normale mens."
Beurs met groeiende markt
Auto Classics is niet alleen een tentoonstelling maar ook een beurs. De organisatie merkt een nieuwe dynamiek op: jonge kopers investeren steeds vaker in klassieke en historische automodellen, wat de markt een frisse impuls geeft.