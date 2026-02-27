Donderdag rond 8.35 uur werd de brandweer van zone Westhoek opgeroepen naar de Middelstraat in Zuidschote bij Ieper om een vrouw uit haar wagen te bevrijden. Ze belandde met haar auto in de gracht.



Toen de brandweer aankwam, was het slachtoffer al uit de wagen geklauterd. Ze zat in de weide naast de gracht. Ze werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Haar voertuig werd getakeld.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet precies duidelijk. Volgens getuigen ging een inhaalmanoeuvre verkeerd. De Middelstraat was een tijdje afgesloten voor het verkeer. De brandweer voorzag signalisatie en reinigde het wegdek.