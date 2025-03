In het huidig asbestafbouwplan moet Vlaanderen veilig zijn voor asbest in 2040. "Op dit moment wordt de opkuis van asbest echter voornamelijk gedragen door de belastingbetaler, wat een onrecht is. Dat kan niet blijven duren", meent Pieters.

Dinsdag buigt een hoorzitting in het Vlaams parlement zich over de invoering van een decretale vergoedingsplicht voor die vervuilers en dat is goed nieuws volgens Pieters: "Op die manier dragen ze eindelijk bij aan de kosten en risicobeperking die ze, kijk maar naar Brugge, nu afwentelen op de maatschappij en de belastingbetaler."