Artsen en VIAS pleiten nog maar eens voor verplichting fietshelm
Verschillende artsen en ook verkeersinstituut Vias pleiten nog maar eens voor het verplichten van het dragen van een helm bij fietsende kinderen. Gisteren is een jongen van 13 nog zwaargewond geraakt toen hij in Kortrijk viel met zijn fiets.
De jongen bleef met zijn stuur in de jas van een andere fietser haken. Het ongeval maakt de verplichting van een fietshelm voor kinderen weer actueel. Uit cijfers van verkeersinstituut VIAS blijkt dat de kans op een ernstig hoofdletsel met 60 procent vermindert als je een ongeval hebt met de fiets en een helm draagt.
In het AZ Damiaan in Oostende komen veel mensen binnen na een fietsongeval. Soms met een hersenschudding, vaak met zware letsels. Dominique Van Diest, neuroloog AZ Damiaan: “Het dragen van een helm maakt een groot verschil. Zwaardere hersenletsels zullen we niet makkelijk zien bij mensen die een fietshelm dragen. De meeste mensen die met een hersenletsel binnenkomen na een fietsongeval droegen geen helm.”
Grote verschillen naar leeftijd toe
Uit onderzoek van VIAS blijkt dat in Vlaanderen maar één op de vier fietsers een helm draagt. Er zijn ook grote verschillen naargelang de leeftijd. Tot 12 jaar draagt iets meer dan 60 procent een helm. Tussen 13 en 17 is dat 16 procent, bij de 18 tot 24 amper 10 procent. Daarna stijgt het opnieuw. VIAS wil de helm verplicht maken voor jongeren, liefst tot en met het eerste middelbaar. Stef Willems, woordvoerder VIAS: “Als ze het gewoon zouden zijn en als iedereen dat doet, dan is dat zeker niet ‘ niet cool’. We merken heel vaak, dat jongeren zeggen: die helm is niet cool dus ik zet hem niet op. Als we hen verplichten, dan hebben ze een goeie gewoonte voor de rest van hun carrière op de fiets.”
Of toch geen leeftijd op kleven?
Neuroloog Dominique Van Diest zou nog een stapje verder gaan. “Ik zou daar geen leeftijd op plakken. Fietsongevallen met hersenletsels tot gevolg komen voor op alle leeftijden. Ik zou daar geen leeftijd op plakken.”