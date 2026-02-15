Grote verschillen naar leeftijd toe

Uit onderzoek van VIAS blijkt dat in Vlaanderen maar één op de vier fietsers een helm draagt. Er zijn ook grote verschillen naargelang de leeftijd. Tot 12 jaar draagt iets meer dan 60 procent een helm. Tussen 13 en 17 is dat 16 procent, bij de 18 tot 24 amper 10 procent. Daarna stijgt het opnieuw. VIAS wil de helm verplicht maken voor jongeren, liefst tot en met het eerste middelbaar. Stef Willems, woordvoerder VIAS: “Als ze het gewoon zouden zijn en als iedereen dat doet, dan is dat zeker niet ‘ niet cool’. We merken heel vaak, dat jongeren zeggen: die helm is niet cool dus ik zet hem niet op. Als we hen verplichten, dan hebben ze een goeie gewoonte voor de rest van hun carrière op de fiets.”

Of toch geen leeftijd op kleven?

Neuroloog Dominique Van Diest zou nog een stapje verder gaan. “Ik zou daar geen leeftijd op plakken. Fietsongevallen met hersenletsels tot gevolg komen voor op alle leeftijden. Ik zou daar geen leeftijd op plakken.”