Torhout

Appar­te­ment onbe­woon­baar na brand in Torhout

Brandweer

In Torhout is vrijdagnamiddag brand uitgebroken in een appartement op het gelijkvloers in de Oostendestraat. De hulpdiensten snelden ter plaatse om te blussen, maar het appartement is onbewoonbaar verklaard. 

De brandweer van Hulpverleningszone 1 werd vrijdag rond 16.45 uur voor een brand opgeroepen. Op het gelijkvloers van een appartementsgebouw brak er brand uit en dat ging met heel veel rookontwikkeling gepaard. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar het appartement is onbewoonbaar verklaard. 

"Op het moment van de brand was er een dame thuis", klonk het bij de brandweer van Hulpverleningszone 1. "Ze werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis afgevoerd. Haar twee katten waren ook aanwezig. Gelukkig kwam de dierenarts snel ter plaatse om de dieren te verzorgen." 

Momenteel zijn nog enkele ploegen ter plaatse om wat na te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. 

De redactie

