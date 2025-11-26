De gemeente zal de komende jaren verder investeren in het Gemeentepunt. Op termijn moeten alle diensten die nu nog op 4 locaties zitten, naar hier komen.

Anzegem heeft heel wat oude gebouwen die niet energiezuinig en duurzaam zijn. Daar wil de gemeente niet meer in investeren. Daarom komt er in Ingooigem een nieuw jeugdlokaal en een nieuwe polyvalante zaal.