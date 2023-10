Annick Lambrecht krijgt derde plaats kamerlijst Vooruit

De lijsttrekkersplaats voor het federaal parlement, daar zat de angel duidelijk niet bij Vooruit. Fractieleider Melissa Depraetere heeft zich opgewerkt tot een gedegen politica die zich ook nationaal vaak manifesteert. Op de Vlaamse lijst was het uitkijken naar wie de lijst zou trekken. Niet iemand van de huidige volksvertegenwoordigers, zo blijkt. Steve Vandenberghe (Bredene), Maxim Veys (Kortrijk) of ook Annick Lambrecht (Brugge) waren tot voor gisteren in het ongewisse.



Dat een andere Bruggeling, Pablo Annys, de lijst trekt, schoot bij Annick Lambrecht in het verkeerde keelgat. Voorzitter Conner Rousseau zoekt bij ons naar een elegante oplossing. " Vooruit zal groeien. Ook in West-Vlaanderen. Daardoor kan Brugge met twee sterke kandidaten naar het parlement. Pablo Annys voor Vlaanderen. Huidig parlementslid Annick Lambrecht gaat terug naar haar eerste liefde, de Kamer. Vanop de derde plaats op de Kamerlijst van Melissa Depraetere zal ze blijven strijden voor de West-Vlaming."