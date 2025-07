Volgens de schepen van dierenwelzijn Jacques Blanckaert in Alveringem is er geen sprake van dierenmishandeling. Wel zijn de gevolgen van zo'n stalbrand verschrikkelijk. Ook de dierenarts van het bedrijf bevestigde eerder aan onze redactie dat alles gedaan is om onnodig leed te vermijden.

De twee runderen in kwestie zijn lang verzorgd geweest om hen te redden, maar werden uiteindelijk toch uit hun lijden verlost.