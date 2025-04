In Gijverinkhove bij Alveringem is gisteren een zware brand uitgebroken in een koeienstal. Het gaat om een uitslaande brand, met een indrukwekkende rookpluim die tot in Ieper te zien was. Het grootste deel van het stro is deze nacht opgebrand. Er blijft nog rookontwikkeling in de buurt. In de rook die nu opstijgt van het stro is er geen asbest aanwezig.