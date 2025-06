In Alveringem en Lo-Reninge is bezorgdheid en beroering ontstaan over het lot van runderen die in april getroffen werden door een zware stalbrand in Gijverinkhove bij Alveringem. 150 dieren kwamen toen om, maar een aantal kon ook gewond gered worden. Twee dieren die nu nog herstelden van brandwonden werden gefotografeerd in een weide en dat maakte heel wat verontwaardiging los.