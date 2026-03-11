Dank­zij NIGHTS­HIFT blij­ven deu­ren van musea open tot middernacht

In Oostende waren gisteravond 47 musea, galerijen en ateliers tot middernacht open voor de ‘NIGHTSHIFT’. Jonge artiesten krijgen op die manier de kans om hun werk aan het publiek voor te stellen. Op Nightshift opende Atlantikwall Raversijde ook de nieuwe tentoonstelling ‘Nooit Meer Oorlog?’

Nightshift is een stadswandeling waarop bezoekers kunst en kunstenaars ontdekken en ook workshops, voorstellingen en live muziek meemaken. De nieuwe tentoonstelling van Rudi Vranckx en Joris Vermost in Atlantikwall Raversijde is vandaag actueler dan ooit, zegt gids Johannes Dumarey: "De oorlog is iets wat de mensen bezig houdt. En ik merk dat zeker ook met de mensen die hier op bezoek komen, dat ze daarmee bezig zijn en dat ze daar vragen rond stellen." De expo van Rudi Vranckx slaat aan: "Die expo kwam toch wel hard binnen", vertelt bezoeker Theo Wampers.

De oorlog is iets wat de mensen bezig houdt. Ik merk dat ook met de mensen die hier op bezoek komen.

Johannes Dumarey, gids

Ook jonge kunstenaars komen aan hun trekken dankzij Project 94. "Vooral jonge kunstenaars die echt nog op zoek zijn, die nog geen gevestigde visie hebben, willen wij een kans geven. Wij hopen dat ze in een community samen kunnen reflecteren over hun werk", zegt Marc Holvoet.

Meest gelezen

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47)
Nieuws
Update

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47) afgelopen
Clarebout
Nieuws

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
Brand foto
Nieuws
Update

Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting

Lees ook

99a4ee1a 4ac7 4a1a b986 bf1591039ba5

Film “Hamnet” met Deerlijkse acteur El Simons maakt kans op acht Oscars
Affichevoorbeeld

Al 1.000 affiches uit archief van drukkerij Strobbe in Izegem gedigitaliseerd
Film

Leerlingen Conservatorium schitteren op groot scherm met eigen kortfilm
Rotonde Kuurne kunst 1

Sculptuur van Nick Ervinck blikvanger aan vernieuwde Kuurnebrug
Droge worsten als kunst: Sarah Vandeursen opent opvallende tentoonstelling in Exporuimte Biekorf

Droge worsten als kunst: televisiemaker en zangeres Sarah Vandeursen opent opvallende tentoonstelling in Brugse Biekorf
Nieuwe Kunsthal BRUSK

Nieuwe kunsthal BRUSK opent met driedaags openingsfestival BRUSK FEST in Brugge
