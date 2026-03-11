In Oostende waren gisteravond 47 musea, galerijen en ateliers tot middernacht open voor de ‘NIGHTSHIFT’. Jonge artiesten krijgen op die manier de kans om hun werk aan het publiek voor te stellen. Op Nightshift opende Atlantikwall Raversijde ook de nieuwe tentoonstelling ‘Nooit Meer Oorlog?’
Nightshift is een stadswandeling waarop bezoekers kunst en kunstenaars ontdekken en ook workshops, voorstellingen en live muziek meemaken. De nieuwe tentoonstelling van Rudi Vranckx en Joris Vermost in Atlantikwall Raversijde is vandaag actueler dan ooit, zegt gids Johannes Dumarey: "De oorlog is iets wat de mensen bezig houdt. En ik merk dat zeker ook met de mensen die hier op bezoek komen, dat ze daarmee bezig zijn en dat ze daar vragen rond stellen." De expo van Rudi Vranckx slaat aan: "Die expo kwam toch wel hard binnen", vertelt bezoeker Theo Wampers.
Ook jonge kunstenaars komen aan hun trekken dankzij Project 94. "Vooral jonge kunstenaars die echt nog op zoek zijn, die nog geen gevestigde visie hebben, willen wij een kans geven. Wij hopen dat ze in een community samen kunnen reflecteren over hun werk", zegt Marc Holvoet.