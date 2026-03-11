Nightshift is een stadswandeling waarop bezoekers kunst en kunstenaars ontdekken en ook workshops, voorstellingen en live muziek meemaken. De nieuwe tentoonstelling van Rudi Vranckx en Joris Vermost in Atlantikwall Raversijde is vandaag actueler dan ooit, zegt gids Johannes Dumarey: "De oorlog is iets wat de mensen bezig houdt. En ik merk dat zeker ook met de mensen die hier op bezoek komen, dat ze daarmee bezig zijn en dat ze daar vragen rond stellen." De expo van Rudi Vranckx slaat aan: "Die expo kwam toch wel hard binnen", vertelt bezoeker Theo Wampers.

