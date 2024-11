Op 15 april ontspoorde een kusttram in Zeebrugge. En de dag erna, op bijna dezelfde plaats, ontspoorde opnieuw een kusttram. Volgens De Lijn had het incident toen niets te maken met wind of zandophopingen, maar eerder met de spoorwissels. Ook een menselijke fout werd uitgesloten.

Maar nu is er dus opnieuw een tram ontspoord. Dit keer zou een zandophoping de oorzaak zijn. Door de ontspoorde tram zal het tramverkeer enkele uren verhinderd zijn. "De Zeedijk, ter hoogte van nr. 24 in gemeente Middelkerke is momenteel volledig afgesloten voor alle verkeer. Vermijd de omgeving en laat de hulpdiensten hun werk doen, " schrijft de politie van de zone Middelkerke op Facebook.