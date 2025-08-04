24°C
Alcat­raz ste­vent af op recordop­komst, het metal­fes­ti­val lan­ceert een eigen volks­lied’

Alcatraz stevent af op een recordopkomst van 60.000 bezoekers. Het metalfestival in Kortrijk dankt die cijfers aan een ijzersterke affiche, met toppers als Machinehead en Mastodon, maar ook aan de grote belevingsfactor.

Beleving staat hier centraal. De wachttoren van Alcatraz is nagebouwd, er zijn vuurspuwers, en je dreigt elk moment in de boeien te worden geslagen door de prisonguards. Bernard De Riemacker, Alcatraz: “We zetten jaar na jaar meer in op beleving, en dat rendeert. We zijn daar vorig jaar voor beloond geweest. We hebben van Stubru de beker gekregen als beste festival van 2024.”

Alcatrazanthem, of het volkslied van Alcatraz

Speciaal moment deze middag was de lancering van een eigen Alcatraz-anthem, zeg maar het volkslied van het festival. De eer viel te beurt aan Room13, een Belgische groep met leden uit legendarische bands zoals Ostrogoth. Het nummer is een eerbetoon aan twee overleden iconen, Ozzy Osbourne en Lemmy Killmeister.

Jeroen Sap
Alcatraz

