55.000 mensen zakten naar schatting af naar Kortrijk voor Alcatraz. In totaal konden zij genieten van dik 110 bands, waarvan een tiental West-Vlaamse groepen. Channel Zero was zelfs een headliner.

De zon, goede muziek en vele sfeer maakte er een topeditie van in Kortrijk. Nog nooit zakten zoveel mensen af naar het metalfestival. De cijfers van Graspop haalt Alcatraz niet, maar dat is misschien wel een voordeel: "Graspop is uit zijn voegen aan het barsten. Dit is klein, super!", klinkt het bij een van de bezoekers.