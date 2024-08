Op het festivalterrein van Alcatraz 2024, dat plaatsvindt van 9 tot 11 augustus, kunnen bezoekers een glimp opvangen van wat de toekomst in petto heeft. In een speciaal opgezette trailer kunnen festivalgangers hun eigen avatar creëren en een virtuele videoclip beleven. De band die je in 3D aan het werk kunt zien, is Secondhand Saints. Deze opkomende en ambitieuze Vlaamse metalcoreband ontstond tijdens de pandemie en brengt metalcore met flink wat elektronische invloeden. Met behulp van VR-brillen en speciale ‘vests’ die de muziek ‘voelbaar’ maken, belooft deze ervaring een onvergetelijke toevoeging te worden aan het festival.