De Put van Nieuwkapelle is een waterplas van 7,5 hectare in eigendom van De Watergroep. Het waterbedrijf wil op zo’n 2 hectare drijvende zonnepanelen installeren. Volgens tegenstanders zou dat negatieve gevolgen hebben voor natuur, fauna en recreatie in het gebied.

Afgelopen zondag kwamen zo’n 250 mensen samen om te protesteren tegen het project. Ze vormden een menselijke ketting langs de oever om hun ongenoegen te tonen. Ook de Milieuraad van Diksmuide sluit zich aan bij het verzet. De stad moet ten laatste op 9 oktober beslissen of het zonnepark er komt of niet.