Al 2.700 km aan bewegwijzerde wandelroutes, en er komen er nog bij

Een campagnevideo op televisie moet tonen dat West-Vlaanderen een echte wandelprovincie is. Daarom zijn er ook nieuwe wandelkaarten. Luc Abbeloos, Westtoer: "We hebben enerzijds een pocket waarin we alle bewegwijzerde wandelroutes gebundeld hebben samen met heel wat tips waar je kan stoppen om iets te bekijken of om te eten en te drinken. En we bundelen alles in één box zodanig dat er per regio ongeveer duizend kilometer aan wandelplezier in één box zit."