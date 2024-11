Een voorbeeld van hoe je herwonnen meststoffen uit de mestverwerking kan hergebruiken bij de teelt van slateelt in serres. Want kunstmeststof maken is behoorlijk energieverslindend en er komt veel CO2 bij vrij. Ook de bodem waarin serreplanten groeien kan duurzamer, zoals met houtvezels of kokosvezels. “Dit is nu zo'n voorbeeld van een organische mat waarin we willen kijken of we volledig plastic-free kunnen gaan. Dat zelfs dat plastic omhulsel ook weg is. Dat er op het einde van de teelt geen enkel deeltje plastic meer aanwezig is. Natuurlijk: de vraag is dan hoe die wortels zich daarin ontwikkelen, hoe zit het met de waterhuishouding?”