Deelnemers omsingelden enkele politiewagens. Een anonieme wagen van politiezone MIRA is zwaar beschadigd. Ze sloegen de achterruit in en probeerden ook materiaal uit de koffer te stelen. De agenten konden wel ongedeerd wegkomen. Een van de deelnemers aan de meeting reed ook een buurtbewoner aan, de bestuurder is later onderschept in Zwevegem. Daar zijn ook allerlei voertuigen gecontroleerd omdat ze mogelijk iets met de illegale bijeenkomst te maken hadden.