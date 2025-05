In delen van Brugge en ook in Jabbeke en Damme is het afval dinsdagmorgen blijven staan, door een staking van de afvalophalers van IVBO, de afvalintercommunale voor Brugge en omstreken. De afvalophalers legden spontaan het werk neer, omdat ze zich zorgen maken over hun vakantiegeld en geen vertrouwen meer hebben in het personeelsbeleid. Ook hun lonen worden sinds kort niet meer vooraf betaald en dat heeft een impact op hun belastingen. Sommigen werknemers zouden hierdoor tot 1.500 euro extra moeten betalen.



Gisterenmorgen zaten directie en vakbonden bijeen. Er is een simulatie gemaakt van het vakantiegeld van enkele werknemers en daaruit blijkt dat hun vakantiegeld niet zal dalen. Dat stelt de afvalophalers gerust, zeggen de bonden.