Onlangs installeerde de stad in het centrum nieuwe afvalcontainers ondergronds, om de capaciteit van openbare vuilnisbakken te vergroten. “Daarmee hebben we de situatie op het terrein verbeterd: de ophaalbeurten zijn gereduceerd tot 2 à 3 keer. Ook zetten we in piekmomenten extra vuilnisbakken bij, bijvoorbeeld in de omgeving van de Sint-Salvatorskathedraal", zegt Demon.