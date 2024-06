Met 'After Paradise' in Kortrijk geven 23 kunstenaars een antwoord op hedendaagse problemen. En dat op zo'n 15 locaties, waaronder ook nieuwe.

"In het stadhuis bijvoorbeeld, in de oude raadzaal hebben we een fantastisch werk van een New Yorkse kunstenaar dat verwijst naar overbevolking, samenleven", vertelt schepen van Cultuur Axel Ronse.

"Aan de Dolfijnkaai hebben we een hele grote spiegel, een schitterend werk, de Dolfijnkaai die ook opnieuw verlaagd is. En op het Casinoplein dat een park wordt hebben we ook een fantastisch werk: een pingpongtafel die verwijst naar de pingpongdiplomatie. Mensen zullen echt wel verbluft zijn door de locaties en de werken."

En ook op de Grote Markt staat opnieuw een echte blikvanger.