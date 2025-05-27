Afscheid van de oudste man van het land: Alfons (108) net voor 109de verjaardag overleden
Archiefbeeld
De oudste man van België, Alfons Declerck uit Oostende, is overleden. Dat meldt woonzorgcentrum De Duinpieper. Alfons werd 108 jaar en zou morgen zijn 109de verjaardag vieren.
In een afscheidstekst omschrijft woonzorgcentrum De Duinpieper hem als “een fiere gentleman” die genoot van zijn wandelingen en van het contact met buurtbewoners. “Je was een trotse, zelfstandige man met een groot hart en een sterke wil”, klinkt het. “Altijd vriendelijk, waardig en geïnteresseerd in de mensen rondom jou.”
Medaille van koning Filip
Alfons was sinds vorig jaar de oudste man van het land. Bij zijn 108ste verjaardag kreeg hij nog een medaille van de koning en werd hij uitgebreid gevierd met zijn favoriete gerecht: mosselen met friet.
Declerck maakte in zijn leven heel wat historische gebeurtenissen mee, waaronder de twee wereldoorlogen. Opmerkelijk: hoewel hij een rasechte Oostendenaar was, werd hij geboren in het Engelse Bristol. Hij was ook militair en bleef lange tijd actief en sportief. Zelfs op zijn tachtigste ging hij nog meerdere keren per week zwemmen.
Blijvende indruk
Volgens het woonzorgcentrum laat Alfons een blijvende indruk na bij bewoners, personeel en buurtbewoners. “De vele gesprekken, glimlachen en kleine ontmoetingen onderweg zullen bij velen een blijvende herinnering zijn.”
Archiefbeeld