Alfons was sinds vorig jaar de oudste man van het land. Bij zijn 108ste verjaardag kreeg hij nog een medaille van de koning en werd hij uitgebreid gevierd met zijn favoriete gerecht: mosselen met friet.

Declerck maakte in zijn leven heel wat historische gebeurtenissen mee, waaronder de twee wereldoorlogen. Opmerkelijk: hoewel hij een rasechte Oostendenaar was, werd hij geboren in het Engelse Bristol. Hij was ook militair en bleef lange tijd actief en sportief. Zelfs op zijn tachtigste ging hij nog meerdere keren per week zwemmen.