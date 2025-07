De plek was dan ook al langer een echte doorn in het oog van buurtbewoners en van het stadsbestuur. Via een burgemeestersbesluit besliste de stad recent dat de gevaarlijke en hinderlijke situatie zo snel mogelijk moet worden aangepakt.

Door de recente branden in februari en juni van dit jaar is de stabiliteit van de vroegere Sofitex-gebouwen in de Fabrieksstraat en Hugo Verrieststraat aangetast. Het risico op instorting, nieuwe branden of de verspreiding van gevaarlijke stoffen is reëel.