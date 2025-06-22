In juli zijn de afbraakwerken gestart van de voormalige Sofinal-weverij in de Fabriekstraat. "Eindelijk", klinkt het bij de buurtbewoners. "Dit had al 25 jaar geleden moeten gebeuren."

Toch zijn ze vooral tevreden dat de nieuwe burgemeester Kristof Chanterie de regie in handen nam. De site vormde een gevaar voor de omgeving. Eind juni was er nog maar eens een brand in de oude gebouwen.

