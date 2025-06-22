22°C
Waregem

Afbraak­wer­ken Sofi­nal-site in Ware­gem schie­ten op

In Waregem is de site van de vroegere weverij Sofinal voor een groot deel opgeruimd. De bewoners van de Fabriekstraat zijn meer dan opgelucht, want op de site was het vuil en onveilig. Voor de afbraakwerken zaten er ook veel hangjongeren en waren er meerdere brandstichtingen.

In juli zijn de afbraakwerken gestart van de voormalige Sofinal-weverij in de Fabriekstraat. "Eindelijk", klinkt het bij de buurtbewoners. "Dit had al 25 jaar geleden moeten gebeuren."

Toch zijn ze vooral tevreden dat de nieuwe burgemeester Kristof Chanterie de regie in handen nam. De site vormde een gevaar voor de omgeving. Eind juni was er nog maar eens een brand in de oude gebouwen.

Kosten

Hoewel de grond niet in beheer is van Stad Waregem, liet de burgemeester de sloop en opruiming versneld gebeuren. De kosten zal de stad later terugvorderen.

