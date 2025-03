De veertiger plaatste vorige zomer als kookouder op het scoutskamp in Limburg een camera in de douches. Het kamp werd na de ontdekking vervroegd stilgelegd. De man uit Nieuwpoort werd opgepakt en later aangehouden. Nu blijkt dat hij ook in zijn functie als ambtenaar bij de stad Nieuwpoort zijn collega's filmde in de toiletten.

De man bekende de feiten en zit intussen al vijf weken in de gevangenis van Brugge. Al is dat volgens zijn advocaat niet de juiste plek. "Ik denk dat een behandeltraject meer aangewezen is. Voor zijn aanhouding was dat traject al opgezet, nu staat dat on hold. Dat is een spijtige zaak", zegt meester Fabienne De Smet. "Mijn cliënt wenst behandeld te worden. Hij een gebroken man en schaamt zich diep voor wat er gebeurd is."