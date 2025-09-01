22°C
Brugge

Actie aan sta­ti­on Brug­ge voor betrouw­baar­der open­baar vervoer

Aan het station van Brugge hebben reizigers, buurtbewoners en middenveldorganisaties actie gevoerd. Ze uiten kritiek op het huidige beleid rond het openbaar vervoer en vragen meer betrouwbaarheid. Sinds de invoering van het decreet basisbereikbaarheid zijn veel haltes verdwenen, wat leidt tot frustratie.

Zoals op veel plaatsen in Vlaanderen is het ook voor het station van Brugge een oproep aan het beleid voor beter openbaar vervoer in Vlaanderen. De gebruikers willen niet langer zwijgen.

Dirk Smet, Verenigde Supporters Openbaar Vervoer: "We protesteren niet echt. We proberen een aantal zaken aan te reiken, want het openbaar vervoer is momenteel in de verdrukking. Het beleid kan een aantal zaken beter doen en we geven een aantal suggesties."

Toenemend geweld

Het is ook een signaal aan de Vlaamse regering die momenteel de budgetten bespreekt. Bovendien groeit de bezorgdheid over het geweld tegen chauffeurs en treinbegeleiders.

"Agressie is een maatschappelijk probleem. Dat is niet enkel bij het openbaar vervoer. Maar daar komt het erg vaak voor. Daarvoor willen we meer aandacht. Ook de overheid moet ervoor zorgen dat we dat beter beveiligen.﻿"

Dirk Smet, Verenigde Supporters Openbaar Vervoer

De Verenigde Supporters Openbaar Vervoer zijn kritisch over het decreet basisbereikbaarheid. Volgens hen kan het openbaar vervoer in Vlaanderen veel beter. Het decreet werd twee jaar geleden door de overheid ingevoerd.

Laurens De Jaegher
Louis Maes

Louis Maes
Station Brugge

