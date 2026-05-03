Abso­luut record voor Bel­gi­an Coast Walk: 15.000 men­sen wan­de­len mee

Zo’n 15.000 wandelaars hebben deelgenomen aan het wandelevent de Belgian Coast Walk, dat is een absoluut record. Het was de zevende editie. 

De wandelaars kunnen vertrekken vanuit vijf badsteden en alle wandelingen eindigen in De Panne. De deelnemers konden kiezen tussen vijf wandelafstanden, de grootste uitdaging was 80 km.

Het evenement begon 8 jaar geleden met 2.600 deelnemers, vorig jaar waren er dat al 11.000 en nu dus 15.000. Het succes van dit grootste eendags wandelevenement van het land, is aan twee dingen te danken, volgens Greg Broekmans van organisator Golazo: "Ten eerste is er de aantrekkingskracht van de kust en ten tweede de verschillende afstanden die er zijn. Ik denk dat voor veel mensen het soort bucketlist is dat ze willen afvinken, de hele kust afwandelen."

