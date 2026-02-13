Aanmelden
Aan­tal vol­was­sen dope­lin­gen in Bel­gië ver­drie­vou­digd: 9 kan­di­da­ten in Bis­dom Brugge

Bisdom Brugge

Belga

Dit jaar laten 689 volwassenen zich dopen in de katholieke kerk in België, waarvan negen in Bisdom Brugge. Dat is een stijging van bijna 30 procent in vergelijking met vorig jaar en drie keer zoveel als tien jaar geleden. Dat meldt de Bisschoppenconferentie van België.

Het aantal volwassen kandidaat-dopelingen zit in de lift. Terwijl er in 2016 nog 229 kandidaten waren, steeg dat cijfer vorig jaar naar 534. Dit jaar zijn het er 689. De grootste groepen bevinden zich in het aartsbisdom Mechelen-Brussel (248) en het bisdom Doornik (177). In Vlaanderen telt het bisdom Antwerpen 57 kandidaten, Gent 38, Hasselt 25 en Brugge 9.

De bekendmaking van de cijfers valt samen met Aswoensdag, de start van de veertigdagentijd. In deze periode bereiden de kandidaten zich voor op hun doopsel, dat plaatsvindt tijdens de paasnacht op 4 april. Komende zondag vindt per bisdom eerst nog de zogenoemde uitverkiezing plaats, waarbij de bisschop de kandidaten officieel toelaat tot de sacramenten.

Belga

