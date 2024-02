In de nacht van dinsdag op woensdag gooide iemand een explosief naar een huis op de wijk Blauwe Poort in Brugge. Daarbij was er ook veel schade, aan twee huizen.

Vlaams Belang vroeg meteen om een extra gemeenteraad. N-VA vroeg om een extra 'berek', een gemeenteraadscommissie. Maar Brugge gaat daar niet op in.

"Vlaams Belang kan ook gewoon een interpellatie doen tijdens de gemeenteraad van maart," reageert burgemeester Dirk De fauw. "Het gerechtelijk onderzoek loopt en we kunnen geen openbare verklaringen geven."