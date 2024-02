Een getuige zegt aan onze redactie: “deze nacht is een voorwerp, vermoedelijk een bom of granaat in de ruit gegooid bij een huis op de wijk Blauwe Poort in Brugge. De ruiten van twee huizen zijn daarbij weggeblazen.”

De explosie vond plaats rond een uur of drie vannacht, verschillende getuigen meldden kort daarna op sociale media dat ze een luide knal hadden gehoord.

Het onderzoek loopt.

Straks meer.