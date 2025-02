Volgens de plannen van de gemeente was de Ieperstraat nog niet aan de beurt. "Dat stond niet op de planning", zegt schepen van Openbare Werken Rik Gevaert. "Onze diensten hebben veel tijd gestoken in aangepaste circulatieplannen. Maandag bleek plots dat de aannemer de straat had opengebroken, waardoor we alles opnieuw moesten aanpassen. Dat zorgde voor grote verkeersproblemen in Staden."

De onverwachte werken hebben ook een deel van de omleiding onderbroken. "Je kunt mensen niet eindeloos omleiden", zegt Gevaert. "We hebben de situatie zo goed mogelijk aangepast."