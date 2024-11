Wat we wel weten is dat op 6 december de gemeenteraad moet samen komen om geïnstalleerd te worden. En - in het slechtste en meest te vermijden scenario - mogelijk vast te stellen dat er nog geen coalitie is. In dat geval mogen de verkozen gemeenteraadsleden twee weken later zelf de schepenen verkiezen.

En dat is echt een mijnenveld. Want als TBSK (met 18 raadsleden) en N-VA / Vooruit (met 15 raadsleden) bij hun standpunt blijven, zijn het de raadsleden van Groen (twee mensen) en vooral Vlaams Belang (zes raadsleden) die eigenlijk de beslissende stemmen kunnen zijn om de Kortrijkse coalitie gestalte te geven en schepenen aan te stellen. Niet meteen het scenario dat de Kortrijkse politiek in gedachten had en al helemaal geen goede start voor een bestuursploeg die zes jaar moet samenwerken. De tijd tikt.