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Avelgem

99.000 euro Vlaam­se steun voor res­tau­ra­tie oud sta­ti­on van Avelgem

Station avelgem

Het voormalige stationsgebouw van Avelgem krijgt een grondige opknapbeurt en een nieuwe invulling. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts investeert daarvoor 99.000 euro. Na de restauratie komen er onder meer een horecazaak, verhuurbare multifunctionele ruimtes en een wachtlokaal voor reizigers van De Lijn.

Met de subsidie worden onder meer het dak en de draagstructuur aangepakt en worden problemen met opstijgend vocht verholpen. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 249.000 euro. Ongeveer 40 procent daarvan wordt gedragen door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De rest is voor rekening van de private eigenaar.

Na de restauratie krijgt het voormalige station een nieuwe bestemming. Er komt een horecazaak, de vroegere wachtzalen zullen verhuurd worden als multifunctionele ruimtes en de inkomhal met de historische loketten wordt ingericht als wachtlokaal voor busreizigers van De Lijn.

"Levendige ontmoetingsplaats"

"Stations zoals dat van Avelgem zijn stille getuigen van het Verhaal van Vlaanderen", zegt minister Ben Weyts. "We halen dit erfgoed uit de vergetelheid en geven het opnieuw een duidelijke plaats in het dagelijkse leven. Door het te restaureren en een nieuwe invulling te geven krijgt dit monument opnieuw de rol die het verdient in het hart van Avelgem."

"Door het te restaureren en een nieuwe invulling te geven krijgt dit monument opnieuw de rol die het verdient in het hart van Avelgem."

Ben Weyts, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed

Volgens eigenaar Lode Van Melle wordt het een uitdagend restauratieproject. "Het is onze ambitie om niet alleen het historische karakter van het pand te herstellen, maar ook te zorgen voor een duurzame toekomst waarin erfgoed en hedendaags gebruik hand in hand gaan", zegt hij. "We zijn ervan overtuigd dat we het gebouw kunnen herstellen naar zijn oorspronkelijke glorie en er een levendige ontmoetingsplaats van kunnen maken."

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Station Avelgem

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