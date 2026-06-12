Met de subsidie worden onder meer het dak en de draagstructuur aangepakt en worden problemen met opstijgend vocht verholpen. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 249.000 euro. Ongeveer 40 procent daarvan wordt gedragen door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De rest is voor rekening van de private eigenaar.

Na de restauratie krijgt het voormalige station een nieuwe bestemming. Er komt een horecazaak, de vroegere wachtzalen zullen verhuurd worden als multifunctionele ruimtes en de inkomhal met de historische loketten wordt ingericht als wachtlokaal voor busreizigers van De Lijn.