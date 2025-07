Dankzij die persoonsbeschrijving en het cameranetwerk van Knokke-Heist kon de vermoedelijke dader snel gevat worden. Hij bevond zich samen met een mogelijke kompaan in een wagen. De gestolen Rolex lag in het voertuig en werd al terugbezorgd aan het slachtoffer. Later werden nog twee verdachten ingerekend. Minstens twee verdachten zouden de Franse nationaliteit hebben.

Momenteel wordt het viertal verhoord door de politie. Daarna zal het parket moeten beslissen over hun eventuele voorleiding bij de onderzoeksrechter.