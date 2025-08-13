24°C
Brugge

800 men­sen genie­ten, al lig­gend, van een con­cert in Begijnhof

800 Bruggelingen hebben gisteravond een wel heel bijzonder concert beleefd. Ze liggen tussen de bomen in het Begijnhof om te luisteren naar pianomuziek.

Kristof Lataire, Het Begijnhof Luistert: “We gaan vragen aan de Bruggeling en iedereen die zich verbonden voelt met het Begijnhof, dat 800 jaar oud is, hoe zij denken over de toekomst van deze plek, over de ziel en de waarden. En na het concert van Mattias Devriendt gaan we hen dat laten neerpennen.”

‘Het Begijnhof Luistert’ maakt deel uit van de activiteiten rond 800 jaar Begijnhof Brugge. Eind september sluit het jubileumjaar af met een uitgebreid programma. Alle informatie vind je op de webstek van ‘800 jaar Begijnhof’.

Stefaan Six

Stefaan Six
Begijnhof

