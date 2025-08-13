Kristof Lataire, Het Begijnhof Luistert: “We gaan vragen aan de Bruggeling en iedereen die zich verbonden voelt met het Begijnhof, dat 800 jaar oud is, hoe zij denken over de toekomst van deze plek, over de ziel en de waarden. En na het concert van Mattias Devriendt gaan we hen dat laten neerpennen.”

‘Het Begijnhof Luistert’ maakt deel uit van de activiteiten rond 800 jaar Begijnhof Brugge. Eind september sluit het jubileumjaar af met een uitgebreid programma. Alle informatie vind je op de webstek van ‘800 jaar Begijnhof’.