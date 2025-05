"Het is veel leuker dat de wereld in vrede is, dan dat ze in ruzie is", vertelt Jade Degryse, leerling van POER uit Heule.

En dat is waarom actievoerders vanmorgen in Kortrijk zijn: voor vrede, en tegen ruzie of oorlog. Alle overheden ter wereld moeten meer doen om oorlog te vermijden of te stoppen.

Jef Cattebeke van Vredecomité Kortrijk: "We zien een beetje het tegenovergestelde gebeuren van wat er zou moeten gebeuren. We zien dat aan het beleid. Er wordt geïnvesteerd in defensie. Plots zijn er miljarden ter beschikking. Maar uiteindelijk, de noodzaak aan investeringen in vrede, in diplomatie, in ontwikkelingssamenwerking, die echt nodig zijn, die zien we niet meer gebeuren."