26°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

72.735 peu­ken opge­raapt in Roe­se­la­re tij­dens opval­len­de actie tegen peukenzwerfvuil 

72.735 peuken opgeraapt in Roeselare tijdens opvallende actie tegen peukenzwerfvuil 

"Een sigarettenpeuk lijkt klein - maar wie goed kijkt, ziet hoeveel er elke dag op straat belanden", klonk het bij stad Roeselare. Met een opvallende sensibiliseringsactie met Mooimakers maken ze het hardnekkige probleem van peukenzwerfvuil zichtbaar op vier drukbezochte locaties in de stad. De actie kadert binnen de campagne “Proper Roeselare”.

De voorbije drie weken ruimden vrijwilligers bijna 25.000 sigarettenpeuken op in het kernwinkelgebied en het Stadspark in Roeselare. Alle peuken werden geteld én verzameld in grote transparante plexibuizen op de locaties zelf. Zo groeide dag na dag een confronterend beeld van de omvang van het probleem. 

72.735 peuken opgeraapt in Roeselare tijdens opvallende actie tegen peukenzwerfvuil 

De opvallende opstelling met de slogan “Hé viespeuk! Wat dacht je? Niet mijn probleem?”, trok veel aandacht en maakte zichtbaar wat vaak onzichtbaar blijft: duizenden kleine peuken die straten, pleinen en groenzones vervuilen. Dankzij de vrijwillige inzet van vele Mooimakers ook elders in de stad, groeide het aantal ingezamelde peuken op korte tijd tot boven de 70.000.

Peukentasjes 

Binnenkort plaatst de stad ook nieuwe borden in drukbezochte parken en pleinen. Die herinneren bezoekers op een duidelijke manier aan het verbod op zwerfvuil. De stad en Mooimakers promoten ook verder het gebruik van peukentasjes. Die bieden een eenvoudige oplossing wanneer er geen vuilnisbak in de buurt staat. 

"Meer dan 70.000 peuken in drie weken: da’s gigantisch veel", klonk het bij schepen van Afval en Netheid Stefaan Van Coillie (CD&V). "Wie een peuk op straat gooit, denkt duidelijk niet verder dan dat ene moment. Naast sensibiliseren, treden we daarom ook strenger op tegen hardnekkige vervuilers, onder meer via GAS-boetes."

Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Sinksenrommelmarkt
Nieuws

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Windmolen - windturbine

Jo Brouns weigert vergunning voor windturbine van 220 meter in Tielt
El Fuerte

Twee keer goud voor showkorps El Fuerte op Europees kampioenschap in Hamont-Achel
Emma Devoddere (25)

Emma (25) en vrienden werden achtervolgd en geslagen door 2 jongeren aan station van Menen
Vrouw met mogelijke symptomen van ebola test negatief in Roeselare: "Geen groot gevaar, maar waakzaamheid is nodig"

Vrouw met mogelijke symptomen van ebola test negatief in Roeselare: "Geen groot gevaar, maar waakzaamheid is nodig"
Transmigranten

Procureur West-Vlaanderen over transmigratie aan de kust: "Zware impact op de werking"
Heraanleg van ﻿de Ruiseledesteenweg en omliggende straten in Wingene succesvol afgerond

Heraanleg van Ruiseledesteenweg en omliggende straten in Wingene succesvol afgerond
Aanmelden