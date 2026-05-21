De opvallende opstelling met de slogan “Hé viespeuk! Wat dacht je? Niet mijn probleem?”, trok veel aandacht en maakte zichtbaar wat vaak onzichtbaar blijft: duizenden kleine peuken die straten, pleinen en groenzones vervuilen. Dankzij de vrijwillige inzet van vele Mooimakers ook elders in de stad, groeide het aantal ingezamelde peuken op korte tijd tot boven de 70.000.

Peukentasjes

Binnenkort plaatst de stad ook nieuwe borden in drukbezochte parken en pleinen. Die herinneren bezoekers op een duidelijke manier aan het verbod op zwerfvuil. De stad en Mooimakers promoten ook verder het gebruik van peukentasjes. Die bieden een eenvoudige oplossing wanneer er geen vuilnisbak in de buurt staat.

"Meer dan 70.000 peuken in drie weken: da’s gigantisch veel", klonk het bij schepen van Afval en Netheid Stefaan Van Coillie (CD&V). "Wie een peuk op straat gooit, denkt duidelijk niet verder dan dat ene moment. Naast sensibiliseren, treden we daarom ook strenger op tegen hardnekkige vervuilers, onder meer via GAS-boetes."