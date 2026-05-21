72.735 peuken opgeraapt in Roeselare tijdens opvallende actie tegen peukenzwerfvuil
"Een sigarettenpeuk lijkt klein - maar wie goed kijkt, ziet hoeveel er elke dag op straat belanden", klonk het bij stad Roeselare. Met een opvallende sensibiliseringsactie met Mooimakers maken ze het hardnekkige probleem van peukenzwerfvuil zichtbaar op vier drukbezochte locaties in de stad. De actie kadert binnen de campagne “Proper Roeselare”.
De voorbije drie weken ruimden vrijwilligers bijna 25.000 sigarettenpeuken op in het kernwinkelgebied en het Stadspark in Roeselare. Alle peuken werden geteld én verzameld in grote transparante plexibuizen op de locaties zelf. Zo groeide dag na dag een confronterend beeld van de omvang van het probleem.
De opvallende opstelling met de slogan “Hé viespeuk! Wat dacht je? Niet mijn probleem?”, trok veel aandacht en maakte zichtbaar wat vaak onzichtbaar blijft: duizenden kleine peuken die straten, pleinen en groenzones vervuilen. Dankzij de vrijwillige inzet van vele Mooimakers ook elders in de stad, groeide het aantal ingezamelde peuken op korte tijd tot boven de 70.000.
Peukentasjes
Binnenkort plaatst de stad ook nieuwe borden in drukbezochte parken en pleinen. Die herinneren bezoekers op een duidelijke manier aan het verbod op zwerfvuil. De stad en Mooimakers promoten ook verder het gebruik van peukentasjes. Die bieden een eenvoudige oplossing wanneer er geen vuilnisbak in de buurt staat.
"Meer dan 70.000 peuken in drie weken: da’s gigantisch veel", klonk het bij schepen van Afval en Netheid Stefaan Van Coillie (CD&V). "Wie een peuk op straat gooit, denkt duidelijk niet verder dan dat ene moment. Naast sensibiliseren, treden we daarom ook strenger op tegen hardnekkige vervuilers, onder meer via GAS-boetes."