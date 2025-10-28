Zo’n 60 mensen hebben gisteravond in Brugge de eerste infosessie over het Ventilusproject bijgewoond. Ze kregen naar eigen zeggen duidelijke info, en de netbeheerder Elia was heel behulpzaam.
Tijdens die sessies wil de netbeheerder bewoners langs het 82 kilometer lange traject informeren over het verloop van de werken en de compensaties. Zo krijgen mensen, die binnen een straal van 100 meter wonen, de mogelijkheid om hun huis te verkopen aan Elia. Wie binnen de 200 meter woont, krijgt een financiële compensatie.
Ben Storme