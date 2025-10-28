Aanmelden
60 buurt­be­wo­ners op eer­ste info­ses­sie over Ventilus

Infosessie Ventilus 3

Zo’n 60 mensen hebben gisteravond in Brugge de eerste infosessie over het Ventilusproject bijgewoond. Ze kregen naar eigen zeggen duidelijke info, en de netbeheerder Elia was heel behulpzaam.

Tijdens die sessies wil de netbeheerder bewoners langs het 82 kilometer lange traject informeren over het verloop van de werken en de compensaties. Zo krijgen mensen, die binnen een straal van 100 meter wonen, de mogelijkheid om hun huis te verkopen aan Elia. Wie binnen de 200 meter woont, krijgt een financiële compensatie.

Landbouwer Francky flink getroffen door Ventilus: "Schetsen minimaliseren impact van nieuwe hoogspanningslijn"

De grootste belangstelling zal er zijn voor de infosessies in Zedelgem en Deerlijk, waar telkens een honderdtal mensen wordt verwacht. De infosessies verlopen achter gesloten deuren, zonder pers.

Ventilus voor & na Izegem
Online atlas moet impact visueel tonen: zo zal Ventilus eruit zien
Ventilus

