Boom- en plantenkwekerij Willaert uit Roeselare mag zo’n 50.000 planten en struiken leveren voor het Olympisch dorp in Parijs. Een mooi verjaardagscadeau voor de groothandel, die net nu 60 jaar bestaat. Bijna alles is ook al geleverd, en dat is ruim op tijd, want de Spelen zelf beginnen pas eind juli.