Iets na 15 uur kreeg de politie een eerste melding binnen van een onrustwekkende situatie in een woning in de Guido Gezellestraat in Geluwe. Volgens buurtbewoners wonen er enkele Tsjetsjenen die vrij vaak voor overlast zorgen. De politie stelde meteen een perimeter in rond de ruime omgeving van de woning. Niemand uit de buurt mocht voorlopig in zijn woning. Om de zaak niet te laten escaleren, was de hulp ingeroepen van de gespecialiseerde eenheden van de federale politie.