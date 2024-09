De feiten moeten wellicht geplaatst worden in het drugsmilieu. Gespecialiseerde eenheden zijn intussen aangekomen om de situatie te ontmijnen.

Iets na 16 uur kwamen de eerste meldingen van onrust in de woning in de Guido Gezellestraat waar nog maar kort nieuwe bewoners wonen. De politiediensten kwamen snel ter plaatse, gewaarschuwd door buurtbewoners. Zij zeggen dat er enkele Tsjetsjenen in het huis wonen die vrij vaak voor overlast zorgen.

De politie heeft de omgeving helemaal afgesloten. Niemand uit de buurt mag voorlopig in zijn woning. Om de zaak niet te laten escaleren is de hulp ingeroepen van de gespecialiseerde eenheden van de federale politie.