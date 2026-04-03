438 jonge West-Vlamingen schreven zich in voor het vrijwillig militair dienstjaar. West-Vlaanderen is daarmee de vierde provincie van het land wat het aantal inschrijvingen betreft. In totaal zijn bijna 4.000 Belgische jongeren ingeschreven.

Defensie lanceerde de oproep in november vorig jaar bij 17-jarigen om hen kennis te laten maken met het leger. Uiteindelijk zullen er van alle ingeschreven jongeren 500 de opleiding mogen starten, waarvan ook een deel bij de marine in Zeebrugge.